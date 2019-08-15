https://static.news.ru/photo/bcf23278-bfd7-11e9-b173-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Штормовое предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии. В ближайшие пару дней в Томпонском районе будет установлен V класс опасности — самый высокий.

В Нюрбинском районе объявлен IV класс пожароопасности. При этом на большей части территории республики пройдёт дождь. В столице республики с утра 16 августа идёт ливень, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Ранее News.ru сообщал, что авиалесоохрана за сутки 14 августа потушила 46 лесных пожаров в разных регионах России. На данный момент пожарные продолжают тушить 157 очагов возгораний, площадь которых составляет порядка 258 тыс. га.