Штормовое предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии. В ближайшие пару дней в Томпонском районе будет установлен V класс опасности — самый высокий.
В Нюрбинском районе объявлен IV класс пожароопасности. При этом на большей части территории республики пройдёт дождь. В столице республики с утра 16 августа идёт ливень,
Ранее News.ru сообщал, что авиалесоохрана за сутки 14 августа потушила 46 лесных пожаров в разных регионах России. На данный момент пожарные продолжают тушить 157 очагов возгораний, площадь которых составляет порядка 258 тыс. га.