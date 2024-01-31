«Шрамы и злость»: терапевт назвал главные причины головной боли Терапевт Русаков: главными причинами головной боли являются злость и усталость

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главными причинами головных болей являются застарелые шрамы на черепе, нарушение оттока лимфы и крови от головного мозга, а также усталость и злость, рассказал NEWS.ru терапевт Талдомской больницы Алексей Русаков. Он отметил, что в первом случае неприятные ощущения связаны с длительным нахождением в определенной позе.

Первая причина: если в анамнезе есть переломы, порезы, если есть, например, шрамы на черепе, из-за чего какая-то кость на черепе скручена, из-за чего натянуты связка между костями черепа и надкостница — пленка, покрывающая саму кость черепа. Если со шрамом не работали — это одна из причин, почему при определенной позе длительной болит голова, — подчеркнул Русаков.

Медик добавил, что головная боль возникает из-за структурной травмы, не позволяющей диафрагме дышать в полном объеме, из-за чего кровь и лимфа со временем сгущаются и плохо оттекают от головы. Из-за этого, заявил врач, внутричерепное и внутриглазное давление повышается, и голова начинает болеть.

Есть эмоциональная причина — когда человек злится. Злость — когда с правой стороны диафрагма не дышит, нарушается лимфодренаж справа, а у нас голова дренируется параллельно печени, если она не дренируется, идет лимфатический застой на уровне головы, у человека может болеть голова, — отметил Русаков.

Медик подытожил, что головная боль возникает при сильной усталости, когда энергии настолько мало, что на уровне мозга происходит лимфостаз. Из-за этого, по его словам, «мозг просто отечный», из-за чего начинает болеть голова.

Врач-педиатр Татьяна Немальцева ранее заявила, что не стоит игнорировать проблему с насморком, если он не проходит за семь — десять дней. Она отметила, что при сохранении ринита более двух недель, а также при проявлении дополнительной симптоматики следует принять меры.