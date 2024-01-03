Врач объяснила необходимость лечения насморка, если он не проходит сам Педиатр Немальцева: насморк нужно лечить, если он не проходит более двух недель

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Не стоит игнорировать проблему с насморком, если он не проходит за семь — десять дней, заявила aif.ru врач-педиатр Татьяна Немальцева. Она отметила, что при сохранении ринита более двух недель, а также при проявлении дополнительной симптоматики следует принять меры.

Врач рассказала, что при обнаружении таких симптомов, как появление корочек в носу, сухость, жжение слизистой, потеря обоняния, головные боли и их усиление при наклоне вперед, водянистые или вязкие желтые выделения из носа, стоит обратиться за консультацией к врачу-оториноларингологу.

Слизистая носа является барьером для проникновения различных патогенов. Когда ее основная функция нарушается, повышаются риски присоединения инфекции и развития осложнений. Если насморк игнорировать или постоянно применять сосудосуживающие средства, то могут развиться хронический ринит, гайморит, фронтит, отит, бронхит, тонзиллит, трахеит или пневмония.

Видов затяжного насморка может быть несколько, в их числе слизистый (катаральный) ринит — самый частый, особенно у детей, возникает в результате недолеченного острого ринита, аллергический — характерной чертой являются обильные водянистые выделения и зуд глаз, вазомоторный — появляется вследствие нарушения тонуса сосудов слизистой носа. Также затяжной ринит может наблюдаться у грудных детей по физиологическим причинам — в носовых проходах накапливается слизь из-за их узости. Такой насморк не требует лечения.

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