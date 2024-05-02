SHOT: Пашаев не может ходить после тяжелого ранения на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльман Пашаев

Telegram-канал SHOT сообщает, что экс-адвокат Эльман Пашаев не может ходить после тяжелого ранения в зоне специальной военной операции. По его данным, раненого мужчину перевезли на лечение в Москву.

Как выяснил канал, Пашаева транспортировали из Макеевки в одну из столичных клиник с ранением ноги и травмой поясницы, из-за которых тот не может ходить, также у Эльмана контузия. Авторы канала пишут, что медики пока не дают никаких прогнозов по восстановлению опорно-двигательных функций юриста.

Ранее жена Пашаева Алена рассказала, что врачи делают все возможное, чтобы ее супруг восстановился. По ее словам, жизни экс-адвоката на данный момент ничего не угрожает. Также она выразила надежду, что ее муж в скором времени поправится, на восстановление потребуется около месяца.

Пашаев больше года принимает активное участие в боевых действиях в зоне СВО, где и был ранен. Близкий друг и помощник бывшего адвоката рассказал, что группа Пашаева попала под обстрел под Угледаром. Правозащитник был ранен в результате атаки дрона-камикадзе.

До этого стало известно, что Пашаев служит в одном подразделении с мужем «королевы марафонов» блогера Елены Блиновской. Правоохранительные органы проверяют законность заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны России.