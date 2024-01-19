SHOT: актер Руденко может сесть на три года за полграмма мефедрона

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Анатолий Руденко

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что против актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. По данным канала, артисту грозит до трех лет лишения свободы, его отпустили под обязательство о явке.

По информации SHOT, звезду сериалов «Триггер» и «Каменская» задержали вечером 17 января. Канал пишет, что машину, за рулем которой находился другой человек, остановили на улице Антонова-Овсеенко. По данным SHOT, актер занервничал, чем привлек внимание полицейских, впоследствии при себе у него обнаружили пакетик с 0,57 грамма мефедрона, приклеенный скотчем к паху.

Как сообщает SHOT, в отделении полиции Руденко рассказал, что нашел пакетик на улице, подумав, что это отрава для собак, а потом ему сообщили, что это наркотическое вещество. По информации канала, избавляться от пакетика актер не стал, но и продавать его не планировал.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что по статье 228 УК РФ актеру может грозить до 15 лет лишения свободы в случае, если следствие установит, что у артиста при себе были наркотики в особо крупном размере. Защитник пояснил, что при значительных размерах веществ может грозить до трех лет тюрьмы, при крупных — до 10 лет.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.