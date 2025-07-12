Шоколадные пряники из детства — оказывается, их легко повторить дома

Ароматные шоколадные пряники с нежной текстурой и хрустящей сахарной корочкой — это вкус, знакомый многим с детства. Простой рецепт из доступных ингредиентов позволяет легко приготовить их дома всего за несколько шагов.

Ингредиенты:

мука — 180 г;

сахар — 170 г;

какао — 50 г;

разрыхлитель — 7 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г;

сахарная пудра — 100 г;

соль — щепотка.

Приготовление:

В миске смешайте муку, сахар, какао, разрыхлитель и соль. Добавьте яйца и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте до однородности. Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на два часа. Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут до готовности.

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