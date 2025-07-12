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12 июля 2025 в 08:33

Шоколадные пряники из детства — оказывается, их легко повторить дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные шоколадные пряники с нежной текстурой и хрустящей сахарной корочкой — это вкус, знакомый многим с детства. Простой рецепт из доступных ингредиентов позволяет легко приготовить их дома всего за несколько шагов.

Ингредиенты:

  • мука — 180 г;
  • сахар — 170 г;
  • какао — 50 г;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку, сахар, какао, разрыхлитель и соль.
  2. Добавьте яйца и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте до однородности.
  3. Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на два часа.
  4. Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут до готовности.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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