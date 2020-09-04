Шойгу рассказал о своём самочувствии после вакцинации от COVID-19

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, недавно сделавший прививку от коронавируса, сообщил, что чувствует себя хорошо.

Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений, — отметил глава Минобороны в эфире телеканала «Россия — 1».

Он порекомендовал всем россиянам пройти вакцинацию.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России вакциной.