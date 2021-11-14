Шойгу предложил сделать географию обязательной для поступления в вузы
Денис Давыдов
Денис Давыдов
14:01, 14 ноября 2021
Сергей ШойгуФото: Максим Блинов/РИА Новости
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Министр обороны РФ и глава Русского географического общества Сергей Шойгу предложил сделать экзамен по географии обязательным для поступления в российские вузы, передаёт РИА Новости.
Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его, — сказал Шойгу в ходе географического диктанта в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
По словам министра, МГУ уже сделал географию обязательным предметом для поступления на 11 факультетов, а не на один, как было ранее.
В октябре бывший министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что школьникам не надо навязывать изучение Достоевского. Председатель Российского военно-исторического общества заявил, что самый читаемый, по данным ЮНЕСКО, писатель в мире мог преподаваться и «по-другому».