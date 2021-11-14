Шойгу предложил сделать географию обязательной для поступления в вузы

Министр обороны РФ и глава Русского географического общества Сергей Шойгу предложил сделать экзамен по географии обязательным для поступления в российские вузы, передаёт РИА Новости.

Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его, — сказал Шойгу в ходе географического диктанта в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

По словам министра, МГУ уже сделал географию обязательным предметом для поступления на 11 факультетов, а не на один, как было ранее.

В октябре бывший министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что школьникам не надо навязывать изучение Достоевского. Председатель Российского военно-исторического общества заявил, что самый читаемый, по данным ЮНЕСКО, писатель в мире мог преподаваться и «по-другому».