Шнуров стал сопредседателем Партии роста

https://static.news.ru/photo/954819b0-c079-11ea-acfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров оказался в списке сопредседателей Партии роста. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

Съезд партии состоялся 7 июля и на нём выбрали 10 её сопредседателей. Кроме шоумена в список вошли бизнес-омбудсмен Борис Титов, социальный предприниматель Ксения Безуглова, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, тележурналист Александр Любимов, основатель компании Group-IB Илья Сачков, политик Сергей Станкевич, артист Николай Фоменко и правозащитник Александр Хуруджи.

Шнуров стал членом партии в феврале 2020 года. Сейчас артист активно занят делами телеканала RTVI, на котором он занял должность генерального продюсера. Шнуров также говорил, что отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хотя ему предлагали.

Как писал NEWS.ru, новый клип «Ленинграда» собрал более миллиона просмотров.