Школьников не будут заставлять носить маски в классах

https://static.news.ru/photo/b44cac52-1382-11eb-b35e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минпросвещения РФ не планируют обязывать учащихся носить защитные маски при посещении школ, несмотря на рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил первый замглавы ведомства Дмитрий Глушко.

Мы со своей стороны — нет, — цитирует ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

При этом чиновник отметил, что для взрослых, которые находятся в зданиях школ, требование о ношении масок является обязательным.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпросвещении отметили сокращение числа школ, которые ушли на карантин по COVID-19. По данным ведомства, на сегодняшний день их насчитывается 126, что составляет 0,32% от общего количества образовательных учреждений в России. Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,16%.