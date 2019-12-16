https://static.news.ru/photo/13fc9ff2-201f-11ea-b914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социальный педагог одной из школ Уфы поймал в туалете семиклассника со снюсом. Она вызвала на разбирательства всех его друзей и пообещала проверить их на употребление наркотических веществ.

Об этом рассказал отец одного из школьников, передаёт UfaTime.ru. Он отметил, что его сын не употребляет никотиновую смесь.

По их логике, если одного поймали, значит, у всех есть. Была проведена очень жёсткая беседа, звучали слова, что она (социальный педагог. — NEWS.ru) испортит им жизнь, — подчеркнул мужчина.

По его словам, педагоги не понимают, что такое снюс. Они уверены, что вещество запрещено в России.

Я на следующий день пошёл в школу, по пути купил снюс в магазине напротив, он стоит 300 рублей. Выложил коробку социальному педагогу, показал чек, она не поверила, что он легально продаётся, говорила, что консультировалась с наркологом, что это наркотик, — поделился он.

Собеседник журналиста выразил уверенность в неправильных приоритетах педагогов. Он уверен, что работникам образовательного учреждения следует заниматься пропагандой здорового образа жизни, а не угрожать и запугивать детей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает запрет на продажу жевательных и сосательных смесей с содержанием никотина и его производных.