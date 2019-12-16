Социальный педагог одной из школ Уфы поймал в туалете семиклассника со снюсом. Она вызвала на разбирательства всех его друзей и пообещала проверить их на употребление наркотических веществ.
Об этом рассказал отец одного из школьников,
По их логике, если одного поймали, значит, у всех есть. Была проведена очень жёсткая беседа, звучали слова, что она (социальный педагог. — NEWS.ru) испортит им жизнь, — подчеркнул мужчина.
По его словам, педагоги не понимают, что такое снюс. Они уверены, что вещество запрещено в России.
Я на следующий день пошёл в школу, по пути купил снюс в магазине напротив, он стоит 300 рублей. Выложил коробку социальному педагогу, показал чек, она не поверила, что он легально продаётся, говорила, что консультировалась с наркологом, что это наркотик, — поделился он.
Собеседник журналиста выразил уверенность в неправильных приоритетах педагогов. Он уверен, что работникам образовательного учреждения следует заниматься пропагандой здорового образа жизни, а не угрожать и запугивать детей.
Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает запрет на продажу жевательных и сосательных смесей с содержанием никотина и его производных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен