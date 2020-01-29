https://static.news.ru/photo/d0fdf6bc-42b8-11ea-9652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Ученица первого класса краснодарской школы прилюдно осталась без новогоднего подарка, поскольку родители не сдали на него деньги.

По словам депутата Госдумы РФ Светланы Бессараб, изначально девочки не должно было быть в школе в день вручения подарков. Поэтому родители договорились с учителями, что не будут сдавать деньги на подарок. Однако, преподаватель решила вручить подарки заранее оговоренного срока.

Всем на парты положили подарки, кроме девочки, которой сказали, что ей не дадут подарок, потому что мама не сдала деньги, — заявила Бессараб РИА Новости.

Она направила депутатский запрос в Министерство образования Краснодарского края с просьбой разобраться в ситуации. Депутат подчеркнула, что не настаивает на увольнение преподавателя. По её словам, необходимо разобрать поведение учителя на какой-либо комиссии, чтобы подобное «никогда не повторялось».

Представители департамента краснодарской мэрии заявили, что учительница была наказана. Она получила дисциплинарное взыскание.

Также проведена работа со всеми педагогами школы, чтобы подобное не повторилось, — заявили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске отец третьеклассницы обвинил учительницу в унижении своей дочери. Мужчина заявил, что педагог поставила школьнице оценку на лоб, сообщал NEWS.ru.