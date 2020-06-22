Ширвиндт назвал виновных в смертельном ДТП с участием Ефремова

https://static.news.ru/photo/a82914e2-b482-11ea-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, комментируя смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, обвинил его коллег и друзей в случившемся.

Он назвал Ефремова замечательным человеком, который страдает от своего «недуга».

Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: «Как не стыдно!» Но ничего всё-таки глобально резкого не делали, — отметил худрук.

По его словам, именно друзья должны были первыми помочь Ефремову, передаёт Life.

Вечером 8 июня Ефремов пересёк на своей машине двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. Суд отправил актёра под домашний арест. Статья, по которой будут судить артиста, предполагает санкции в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее юридические представители Ефремова заявили, что больше не станут предлагать денежную компенсацию семье погибшего. Как заявил адвокат Эльман Пашаев, размер выплат пострадавшей стороне теперь определит суд.

Накануне Ефремов в результате экспертизы был признан вменяемым. Работу с артистом проводили невролог, психолог и психиатр. В процессе актёр вёл себя вежливо и корректно. Отмечается, что он пребывал в депрессивном состоянии, писал NEWS.ru.