Шевчук спрогнозировал исход военной операции на Украине Шевчук: военная операция на Украине завершится миром, но «не завтра»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Юрий Шевчук

Военная операция на Украине закончится миром, поскольку все столкновения в истории так завершались, заявил лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с NEWS.ru. При этом он отметил, что исход конфликта станет известен «не завтра».

Все кончится миром, конечно. Миром, добром, но, к сожалению, не завтра. Я за человечность. Когда она в нас проснется, тогда все это и закончится. И поэтому, мое мнение: зачем все вот это воротить, если все равно все закончится миром? Вспомните хоть одну войну, которая бы не закончилась миром, — сказал Шевчук.

Ранее Шевчук и музыкант из команды Земфиры (включена Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрий Емельянов выпустили клип на песню «Родина, вернись домой». В видео лидер «ДДТ» обращается к России и говорит ей: «это не твоя война», прося страну «вернуться обратно». Съемкой клипа занимались режиссер кино и телевидения Александр Котт и сам Шевчук, текст песни лидер «ДДТ» написал еще летом 2022 года.

Сенатор Сергей Цеков, комментируя работу, заявил, что артисты вроде Шевчука живут в собственном мире и не способны поумнеть. По его мнению, такие люди уже не смогут исправиться, а дискутировать с ними бесполезно, поскольку им нет дела до соотечественников, которых преследуют, унижают и убивают.