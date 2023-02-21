В Совфеде отреагировали на клип Шевчука «Родина, вернись домой» Сенатор Цеков: артисты вроде Шевчука живут в собственном мире и не способны поумнеть

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, выпустивший антивоенный клип на песню «Родина, вернись домой», находится в собственном мире и не способен поумнеть, заявил в беседе с «Царьградом» член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он и другие «артисты-предатели», такие как Максим Галкин (внесен Минюстом в список лиц, исполняющих функции иноагентов) и Лия Ахеджакова, уже не смогут исправиться и дискутировать с ними бесполезно, убежден сенатор. По его мнению, этим людям нет дела до соотечественников, которых преследуют, унижают и убивают.

Они в своём мире находятся и никак не могут поумнеть. И, я вам скажу, не поумнеют уже. И бесполезно с ними вообще дискутировать, — сказал Цеков.

Парламентарий призвал не обращать внимание на артистов, выступивших против спецоперации. О них рано или поздно забудут, убежден сенатор.

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук и музыкант из команды Земфиры (включена Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрий Емельянов ранее выпустили клип на песню «Родина, вернись домой». В своей новой видеоработе Шевчук обращается к России и говорит ей, что «это не твоя война», прося ее «вернуться обратно». Клип доступен на YouTube. На момент публикации заметки ролик набрал 164 тысячи просмотров и 38 тысяч лайков.