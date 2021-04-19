Шествие «Бессмертного полка» перенесли на лето

https://static.news.ru/photo/ba72ce72-a117-11eb-a6d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шествие участников акции «Бессмертный полк» в этом году может состояться 24 июня. Это станет возможным, если улучшится эпидемиологическая ситуация, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

9 мая, уточнила она, шествие состоится в онлайн-формате.

При этом, по её словам, в движении рассчитывают на улучшение обстановки к лету и надеются, что Роспотребнадзор скорректирует требования к организаторам подобных мероприятий. Нынешние нормы, по её словам, не позволяют провести шествие и обезопасить граждан в условиях пандемии.

Цунаева сообщила, что Роспотребнадзор в преддверии 9 Мая подготовил требования, которые «делают невозможным обеспечение безопасности» такого рода. Среди таковых, в частности, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, а также несколько входов для участия в шествии.

В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тысяч заявок, но поступило более трёх миллионов заявок. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы <...> распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день, 9 мая, — цитирует Цунаеву «Интерфакс».

Подача заявок на участие в онлайн-шествии начинается 19 апреля.

Ранее Цунаева сообщала, что шествие планируется провести в традиционном формате в мае. Однако позже руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова заявила, что окончательное решение о формате акции ещё не принято.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что формат проведения акции «Бессмертный полк» будет зависеть от эпидемиологической ситуации.