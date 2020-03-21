https://static.news.ru/photo/56347d6e-6bb4-11ea-a250-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Число жителей Псковской области с предварительно положительным результатом теста на коронавирус возросло до шести. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Предположительно инфицированных в Псковской области уже шесть человек, — цитирует его «Интерфакс».

Ведерников добавил, что положительный результат получен у пожилой женщины, которая отказывалась от госпитализации, а также у коллеги вернувшегося из Испании мужчины. Кроме того, к ним добавился человек, вернувшийся из Доминиканской Республики.

Ранее сообщалось, что у вернувшихся из Испании псковичей и их ребёнка имеется РНК коронавируса, в связи с чем их поместили в инфекционное отделение Псковской горбольницы. Мать мужчины, которой тоже было предписано лечь в больницу, не открыла дверь ни медицинским работникам, ни полиции и на телефонные звонки не отвечала.

NEWS.ru сообщил, что 17 марта Ведерников решил сдать тест на коронавирус, поскольку почувствовал недомогание. Сейчас политик находится на карантине.