Шеф-повар перечислил топ блюд для приготовления на локдауне

Шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко в беседе с NEWS.ru рассказал, какие блюда лучше всего приготовить, находясь дома в условиях вынужденного локдауна. Он отметил, что питаться нужно сбалансированно.

Специалист отметил, что в тех случаях, когда человек заболел, ему стоит отказаться от мяса. Организм не должен тратить энергию на переваривание мяса, а должен её направить на борьбу с болезнью.

Что касается топа блюд, я бы посоветовал делать на локдауне большие, массовые блюда — типа плова, паэльи, бешбармарка — тех блюд, которыми можно накормить большую семью, приготовив всё в одной кастрюле. Пока всё это готовится, можно шинкануть два-три салата, чтобы это в дополнение стояло на столе, — рассказал Емельяненко.

Кроме того, он посоветовал во время вынужденного перерыва рассмотреть «что-нибудь этакое: ресторанное, авторское и сложное».

Прокачать свои скилс, так сказать, на локдауне, когда ты много времени находишься дома. Приготовить что-то с женой, девушкой. Можно посмотреть более интересные рецепты и вкусовые сочетания, то, на что в обычной жизни нет особого времени, — считает шеф-повар.

Емельяненко резюмировал, что совместная готовка в семье хорошо сближает людей. Он назвал это своеобразным тимбилдингом.