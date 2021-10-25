Половина россиян заявила о готовности сменить профессию из-за локдауна

В России 54,6% опрошенных граждан готовы сменить профессию, если в стране введут длительный локдаун. Ещё 13% респондентов также не против того, чтобы поменять работу, но боятся это делать, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования платформы GeekBrains.

Данные опроса показали, только 12,1% опрошенных не планируют менять специальность. При этом 10,5% считают, что уже имеют работу, востребованную во время локдауна. Также 11,6% респондентов признались, что уже задумывались о смене занятия.

Кроме того, результаты исследования показали, что лишь 27,4% россиян выразили готовность вернуться на работу в офис после нерабочей недели. При этом 36,3% опрошенных предпочли бы работать в гибридном режиме, из них 22,7% хотели бы и дальше работать на удалёнке.

По данным соцопроса, 11,2% считают, что работают продуктивнее в дистанционном режиме, а 16,7% — в офисе. Ещё 2,4% респондентов заявили, что не хотят возвращаться в офис, так как боятся заболеть COVID-19.

В исследовании, которое проводилось в октябре 2021 года, приняли участие свыше 4500 человек старше 18 лет.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право самостоятельно расширять сроки при необходимости. С 25 октября нерабочие дни начались в Нижегородской, Самарской, Новгородской, Курской, Воронежской областях и в Пермском крае.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рассматривают различные сценарии продления ограничений, призванных сдерживать рост числа заболевших коронавирусной инфекцией после 8 ноября. В числе возможных вариантов — продление локдауна на неделю, до 15 ноября. Кроме того, существует более пессимистичный прогноз, согласно которому ограничительные меры продлятся до 1 января 2022 года.