«Шанс выжить меньше»: кардиолог описал погубивший Шатунова инфаркт Кардиолог Ашихмин: при трансмуральном инфаркте шансы выжить уменьшаются

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Юрий Шатунов

При трансмуральном инфаркте, от которого погиб певец Юрий Шатунов, шансов выжить у человека меньше, заявил кардиолог Ярослав Ашихмин. Он пояснил, что при таком заболевании повреждается вся стенка сердца, пишет Lenta.ru.

Трансмуральный инфаркт — это значит, что вся стенка сердца повреждена, это глубокий инфаркт на всю длину, при котором шанс выжить меньше, — заверил Ашихмин.

Медик напомнил, что от инфарктов в России умирает примерно 100 тысяч человек в год. Однако, уточнил кардиолог, в последнее время ситуация в стране с лечением и профилактикой этого заболевания стала гораздо лучше. В частности, в Москве возможности человека выжить при инфаркте можно назвать «хорошими», добавил Ашихмин.

Нужно стентировать или проводить шунтирование — все индивидуально, в отличие от каждой ситуации. Бывает внезапная сердечная смерть — когда это происходит в течение первого часа, тогда помочь намного сложнее, — отметил медик.

О том, что бывший фронтмен группы «Ласковый май» скончался в 48 лет, стало известно сегодня, 23 июня. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артист скончался в карете скорой помощи. По другим данным, Шатунов умер в Домодедовской больнице в Подмосковье от инфаркта миокарда.