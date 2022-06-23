При трансмуральном инфаркте, от которого погиб певец Юрий Шатунов, шансов выжить у человека меньше, заявил кардиолог Ярослав Ашихмин. Он пояснил, что при таком заболевании повреждается вся стенка сердца, пишет Lenta.ru.
Трансмуральный инфаркт — это значит, что вся стенка сердца повреждена, это глубокий инфаркт на всю длину, при котором шанс выжить меньше, — заверил Ашихмин.
Медик напомнил, что от инфарктов в России умирает примерно 100 тысяч человек в год. Однако, уточнил кардиолог, в последнее время ситуация в стране с лечением и профилактикой этого заболевания стала гораздо лучше. В частности, в Москве возможности человека выжить при инфаркте можно назвать «хорошими», добавил Ашихмин.
Нужно стентировать или проводить шунтирование — все индивидуально, в отличие от каждой ситуации. Бывает внезапная сердечная смерть — когда это происходит в течение первого часа, тогда помочь намного сложнее, — отметил медик.
О том, что бывший фронтмен группы «Ласковый май» скончался в 48 лет, стало известно сегодня, 23 июня. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артист скончался в карете скорой помощи. По другим данным, Шатунов умер в Домодедовской больнице в Подмосковье от инфаркта миокарда.
Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год