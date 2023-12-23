Съезд «Гражданской инициативы» выдвинул кандидата в президенты России «Гражданская инициатива» выдвинула депутата Надеждина кандидатом в президенты РФ

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Борис Надеждин

Подмосковного депутата Бориса Надеждина выдвинули кандидатом на выборах президента России, передает ТАСС. Решение было принято на VII съезде партии «Гражданская инициатива».

Отмечается, что решение было принято единогласно путем закрытого тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат — Надеждин. Всего проголосовали 60 делегатов.

Надеждин одним из первых объявил о планах баллотироваться на пост главы государства. Однако, чтобы уменьшить подписной порог для участия в выборах с 300 тысяч до 100 тысяч подписей, политику потребовалось выдвижение от официально зарегистрированной партии.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее прокомментировал информацию о том, что бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». По словам представителя Кремля, многие потенциальные кандидаты на пост президента России соответствуют критериям.

Ранее XXXV съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента. В ходе тайного голосования проголосовали 108 делегатов, все поддержали Слуцкого. Недействительных бюллетеней было два.