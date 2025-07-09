Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 17:50

Селедка в деле, масло в блеске: паштет, что съедается первым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда в холодильнике завалялась малосольная сельдь, я сразу вспоминаю об этом паштете. Он нежный, пикантный и всегда уходит со стола в первую очередь.

Ингредиенты:

  • сельдь малосольная — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 70 г;
  • яблоко кислое — 0,5 шт.;
  • белый лук — 0,5 шт.;
  • перец — по вкусу;
  • соль — по желанию;
  • белый винный уксус — по желанию.

Варю яйца вкрутую, даю остыть, а тем временем чищу селедку и нарезаю филе. В блендер складываю кусочки рыбы, яйца, яблоко без кожуры, лук и мягкое сливочное масло. Все взбиваю до однородности, приправляю перцем, а для яркости вкуса иногда добавляю каплю уксуса. Получается идеальная намазка на хлеб, особенно если рядом горячая картошечка.

Мечтаете о шашлыке, который тает во рту, а не напоминает жесткую подошву? Все начинается с правильного выбора мяса — это 80% успеха вашего кулинарного шедевра!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг решил поставить ценам «вилку»
Составлен список артистов РФ, которые собирали деньги для Украины
Гардероб как способ заботы о себе: почему одежда больше, чем просто вещь
«Лед тронулся»: Райкина объяснила, почему Гергиева позвали в ЕС
Схватка крысы и стаи птиц за кусок хлеба попала на видео
Не осталось даже «попок»! Малосольные огурцы хрустящие
СК показал работу следователей на месте падения дронов в Курске
Итальянский теннисист Фоньини завершил карьеру
Назван размер скидки при покупке квартиры в новостройке за наличные
«Муж отпрашивается с СВО»: отец Блиновской раскрыл детали жизни дочери
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Бордель в уазике: оборотни в погонах пропустили 19 вызовов, сношая мигранта
Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской
Дальше
Самое популярное
Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.