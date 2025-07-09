Селедка в деле, масло в блеске: паштет, что съедается первым

Когда в холодильнике завалялась малосольная сельдь, я сразу вспоминаю об этом паштете. Он нежный, пикантный и всегда уходит со стола в первую очередь.

Ингредиенты:

сельдь малосольная — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 70 г;

яблоко кислое — 0,5 шт.;

белый лук — 0,5 шт.;

перец — по вкусу;

соль — по желанию;

белый винный уксус — по желанию.

Варю яйца вкрутую, даю остыть, а тем временем чищу селедку и нарезаю филе. В блендер складываю кусочки рыбы, яйца, яблоко без кожуры, лук и мягкое сливочное масло. Все взбиваю до однородности, приправляю перцем, а для яркости вкуса иногда добавляю каплю уксуса. Получается идеальная намазка на хлеб, особенно если рядом горячая картошечка.

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