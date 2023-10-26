Сексолог раскрыла опасность увлечения секс-игрушками Сексолог Савская: использование вибраторов приводит к снижению чувствительности

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Советы многих сексологов парам использовать секс-игрушки для разнообразия интимной жизни имеют обратную сторону, рассказала в беседе с «Радио 1» психолог и сексолог Ольга Савская. По ее словам, использование вибраторов может привести к снижению чувствительности, что негативно скажется на влечении партнеров друг к другу.

Как пояснила эксперт, частое использование различных интимных приспособлений способно снизить интерес у женщины к обычному сексу с партнером, когда в результате искусственной стимуляции уже нет удовольствия от обычного процесса.

Психолог напомнила, что секс-игрушки изначально появились не для замены мужчины, а для разнообразия сексуальной жизни.

Теперь же их позиционируют как замену, и женщин подсаживают на эти вибраторы. <...> Но когда девушки пользуются вибраторами часто, то они привыкают к силе стимуляции, из-за чего снижается чувствительность, — рассказала специалист.

Ранее сексолог Ольга Кетоева предупредила, что на российском рынке появились мужские презервативы от азиатских производителей, рассчитанные на меньший размер в сравнении с моделями европейского рынка. Из-за этого, по словам эксперта, мужчинам стало сложнее подбирать их, чтобы они подходили по размеру.