Сексолог назвала проблемы, которые могут возникнуть у холостяков Сексолог Полевичок: холостяки могут иметь проблемы с коммуникацией

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Быть холостяком зачастую является осознанным выбором человека, но в некоторых ситуациях подобные взгляды могут быть вызваны серьезными патологиями, предупредила сексолог Олеся Полевичок. В беседе с LIFE.ru она указала, что иногда отсутствие долгосрочных отношений может указывать на проблемы с коммуникацией. По ее словам, холостякам следует обратить внимание, не выстраиваются ли их связи с людьми по одному и тому же сценарию.

Как уточнила специалист, также стоит бить тревогу, если социальная изоляция начинает носить экстремальный характер. Если холостяк предпочитает избегать любого общения и хочет постоянно быть один, это может быть признаком патологического состояния, которое требует пристального внимания. Также нежелание строить отношения может быть вызвано страхом близости. В таких ситуациях человек не будет проявлять интереса к физическим связям, пояснила Полевичок.

Психолог Евгений Идзиковский отметил, что быть холостяком — абсолютно нормально. Но в некоторых ситуациях действительно лучше обратиться к специалисту. Так, следует задуматься о своем состоянии, если противоположный пол вызывает негатив и раздражение.

Второе — если человек глобально ощущает, что нет, никого найти нельзя, он или она так и будут жить одни. И живет уже в этой парадигме, что всё, фаза отношений закончилась. Частной фазы жизни — отношений — больше никогда не будет, — уточнил психолог.

Специалист отметил, что тревожным знаком являются зависимости, которые мешают строить отношения. Это может быть как алкоголизм, так и фокусирование на работе, когда человек практически не бывает дома.

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