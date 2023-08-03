Психолог рассказала мужчинам, как распознать измену женщины Психолог Алексеева: женщина после измены становится более эмоциональной и «накрашенной»

Фото: shutterstock.com

Психолог Маргарита Алексеева в разговоре с NEWS.ru рассказала, что изменяющая мужу женщина становится эмоциональнее — чаще и громче смеется, активнее реагирует на все происходящее. Эксперт добавила, что такая партнерша начинает теряться во время разговоров в кругу семьи, «витая в облаках».

Если изменяет женщина, она становится эмоциональнее — чаще и громче смеется, активнее реагирует на все происходящее. Бывает, что появляется чувство вины, ведь измена может разрушить семью, из-за чего женщина становится более заботливой. Может теряться в обычных домашних разговорах, будто мыслями не здесь, а «витает в облаках», — отметила Алексеева.

По ее словам, после адюльтера внешний вид женщины меняется, но не в плане изменения фигуры после начала занятий в спортзале — она старается подчеркнуть «какие-то черты»: макияж становится «более романтичным или ярким».

Еще один из признаков: состояние спокойного безразличия или даже тотального расслабления. Такое состояние может появится, когда ситуация уже довольно далеко зашла и что делать дальше женщине не понятно, и решать ситуацию или делать выбор нет ни желания ни мотивации. Как сложится так сложится, — подытожила психолог.

Ранее психолог Елена Кузнецова рассказала, что необходимым и лучшим способом пережить супружескую измену является прощение партнера. По словам эксперта, причина адюльтера не всегда связана с личными недостатками мужа или жены.

Собеседница отметила, что после вскрывшегося факта измены первое, что нужно сделать, — попытаться понять, из-за чего все произошло. По ее словам, на ситуацию могут повлиять нерешенные проблемы, недопонимание, стресс или иные факторы.