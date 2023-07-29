Психолог назвала лучший способ пережить супружескую измену Психолог Кузнецова назвала прощение лучшим способом пережить супружескую измену

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Необходимым и лучшим способом пережить супружескую измену, начать новую главу в жизни является прощение партнера, рассказала NEWS.ru психолог Елена Кузнецова. По словам эксперта, причина адюльтера не всегда связана с личными недостатками мужа или жены.

Прощение — это сложный, но необходимый и лучший способ благополучно пережить супружескую измену. Простить не значит забыть или оправдать поступок партнера, но это освободит от эмоциональной связи с прошлым обидами. Прощение поможет начать новую главу в своей жизни и, возможно, восстановить доверие в отношениях, — добавила психолог.

Собеседница отметила, что после вскрывшегося факта измены первое, что нужно сделать, — попытаться понять, из-за чего все произошло. По ее словам, на ситуацию могут повлиять нерешенные проблемы, недопонимание, стресс или иные факторы.

Мужчины и женщины по-разному переживают измену. Первые склонны подавлять эмоции, но это затрудняет процесс исцеления. Открытая коммуникация с партнером или психологом помогает разобраться в чувствах и мыслях. Любимая фраза психологов: словами через рот, именно так нужно заявлять о своих желаниях, чувствах и потребностях, — рассказала Кузнецова.

Ранее психолог Марина Философ объяснила женщинам, как правильно извиняться перед мужьями. По ее словам, при извинениях женщины перед мужчиной не стоит перекладывать ответственность на своего партнера, также важно выслушивать мужскую точку зрения в спокойном состоянии.