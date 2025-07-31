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31 июля 2025 в 15:44

Секреты подсветки растений: какая лампа действительно работает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фитолампы и обычные светодиодные лампы — в чем разница и стоит ли переплачивать за специализированное освещение? Эти вопросы волнуют многих, кто выращивает растения дома. Разберемся, когда без фитолампы не обойтись, а когда можно сэкономить.

Основное отличие фитоламп — специальный спектр излучения, оптимальный для фотосинтеза. Они излучают преимущественно синий и красный свет, который растения усваивают лучше всего. Обычные LED-лампы дают белый свет, полезный только частично. Для рассады и цветущих растений фитолампы эффективнее — они ускоряют рост на 20–30%. Но если нужно просто досвечивать взрослые декоративные растения зимой, подойдут и обычные светодиоды мощностью 40–50 Вт. Важный нюанс: фитолампы экономичнее — их 15 Вт заменяют 50 Вт обычного света. Переплачивать стоит, если вы серьезно занимаетесь выращиванием, для пары комнатных цветов достаточно обычной LED-лампы холодного спектра.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

цветы
растения
уход
свет
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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