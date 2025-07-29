Секреты красивых клумб: правила посадки по высоте

Клумба будет выглядеть гармонично, если цветы высажены с учетом их роста. Это не только красиво, но и помогает всем растениям получать достаточно света и воздуха.

Главное правило — задний план отдают самым высоким: дельфиниуму, мальве, рудбекии. В центр идут среднерослые — георгины, ромашки, флоксы. А у края хорошо смотрятся низкие растения: бархатцы, алиссум, очиток. Такая посадка создает эффект ступенек, делает клумбу объемной и ухоженной. Не стоит забывать и о сочетании по цвету и срокам цветения — это усиливает впечатление.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.