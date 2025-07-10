Сделайте это с клубникой сейчас! Иначе в следующем году останетесь без ягод

Сделайте это с клубникой сейчас! Иначе в следующем году останетесь без ягод

После окончания плодоношения клубника требует особого ухода для будущего урожая. Срочно сделайте это с кустами клубники уже сейчас, иначе в следующем году останетесь без ягод.

Обрежьте старые листья, оставив только молодые сердечки с 2–3 свежими листочками, — это предотвратит болезни и стимулирует рост новых побегов. Удалите все усы, если не планируете размножение, чтобы растение не тратило силы. Прополите грядки и разрыхлите почву, подсыпав перегной или компост (5 кг на 1 м²) для питания корней.

Обработайте от вредителей, подкормите калийно-фосфорными удобрениями (1 ст. л. суперфосфата + 1 ч. л. сульфата калия на 10 л воды) для закладки цветочных почек. Поливайте раз в неделю, если нет дождей, чтобы кусты восстановились. В августе пересадите старые кусты (старше 3–4 лет) на новое место, обновив плантацию. Эти меры обеспечат мощный старт весной и обильное плодоношение в следующем сезоне!

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