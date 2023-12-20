«Сборище подонков»: Соловьев о «пятой колонне» Венедиктова Соловьев назвал редакцию «Эха Москвы» сволотой, пригретой Венедиктовым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Венедиктов

Телеведущий Владимир Соловьев назвал в своем Telegram-канале сотрудников «Эха Москвы» «пятой колонной», предателями и подонками, которых пригрел бывший главред радиостанции Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он добавил, что с ними давно надо было разобраться.

Эти, пятая колонна, кто эти люди? Это вся сволота, которую пригрел на своей гнилой груди Венедиктов. На государственные деньги, пытаясь якобы сделать клапан. Сборище подонков, мерзавцев, негодяев и шпионов. На мой взгляд. А мы с ними заигрывали, хотя я давно говорил, что с ними надо разбираться, — заявил Соловьев.

В ответ на это блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» удивилась тому, что все предатели в России существуют только из-за Венедиктова. Она также напомнила, что Соловьев «до превращения в телепропагандиста» и сам транслировал либеральные взгляды и даже защищал от захвата НТВ в 2001 году.