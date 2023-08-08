Венедиктов назвал мародерством идею «России сегодня» забрать «Эхо Москвы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желание руководства МИА «Россия сегодня» завладеть «Эхом Москвы» можно расценивать как мародерство, заявил в беседе с NEWS.ru бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ранее руководство агентства подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Радиостанция и все одноименные ресурсы были закрыты и заблокированы в 2022 году.

Подобный шаг можно расценивать как мародерство, — сказал Венедиктов.

Согласно информации из заявки, опубликованной на сайте Роспатента, представители МИА «Россия сегодня» планируют оставить прежнее название и логотип ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы». Отмечается, что агентство подало заявку на регистрацию «Эха Москвы» еще 2 августа. По данным Telegram-канала SOTA, права на название радиостанции истекли 14 июля, на логотип закончатся 20 августа.

1 марта 2022 года Роскомнадзор ограничили доступ ко всем ресурсам «Эха Москвы» за размещение материалов, которые могут содержать неправдивую информацию о деятельности Вооруженных сил России на Украине. Через два дня совет директоров радиостанции решил ее ликвидировать, у «Эха Москвы» полностью отключили официальный сайт и удалили все аккаунты в социальных сетях.

Венедиктов выразил надежду, что в ближайшее время ему удастся возобновить работу радиостанции на базе одноименного закрытого акционерного общества, однако все будет зависеть от решения суда.