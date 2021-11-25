Сбивший насмерть двух рабочих в Тюмени экс-сотрудник СК арестован

Ленинский районный суд Тюмени арестовал бывшего заместителя начальника следственного отдела местного СК Павла Шадрина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть на своём BMW двух дорожных рабочих. Он пробудет в СИЗО до 23 января 2022 года, сообщили в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Тюменской области.

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство СК РФ по Тюменской области и определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель находился в состоянии опьянения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ), — говорится в сообщении.

Шадрину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Инцидент произошёл 23 ноября. Мужчины производили дорожные работы. Однако водитель не заметил этого и влетел в них на полной скорости. За рулём автомобиля находился майор юстиции Павел Шадрин. Пострадавшие скончались на месте.

Как сообщили в СК, следствие намерено привлечь виновника аварии к уголовной ответственности по всей строгости закона, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству.