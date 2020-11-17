Сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера оставили под стражей

https://static.news.ru/photo/c3d03776-28e4-11eb-8a20-fa163e074e61_660.jpg Эльмин Гулиев Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Таганский суд столицы принял решение продлить арест рэперу Эльмину Гулиеву, который в состоянии наркотического опьянения сбил пешеходов в центре города.

По данным пресс-службы суда, 26-летний рэпер будет оставаться под стражей до 21 декабря. Таким образом, суд продлил ходатайство следствия.

Сам Гулиев попросил перевести его под домашний арест. По его словам, дома он мог бы работать и начать выплачивать компенсации пострадавшим, передаёт РИА Новости.

ДТП с участием музыканта случилось в центре Москвы 21 сентября. Infiniti рэпера столкнулся с Mercedes, от удара элитную иномарку Гулиева отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиева арестовали 23 сентября. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Во время заседания суда он признал вину, однако не согласился с квалификацией предъявленного обвинения. Рэпер заявил, что тесты на наркотические вещества зафиксировали в его крови обезболивающие препараты и антибиотики, принимаемые им для лечения остеохондроза.

Как писал NEWS.ru, ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков Гулиеву. После аварии во время медосвидетельствования в анализах Гулиева обнаружили каннабиноиды. Концентрация составила 165 нг/мл.