Сбербанк: реальное число заболевших COVID-19 в РФ в 6 раз выше статистики

https://static.news.ru/photo/316d39a6-46a3-11eb-aaf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России коронавирусной инфекцией могли заразиться в шесть раз больше людей, чем говорится в официальной статистике, указано в исследовании «Сбериндекса» по итогам 2020 года.

Моделирование показало, что реальный уровень заражения может быть в 5-6 раз больше официальной статистики за счёт лёгких и бессимптомных случаев течения болезни. Из-за отсутствия обязательного сплошного тестирования такие случаи не попадают в статистику, поскольку не выявляются. Из-за этого происходит завышение данных о смертности и тяжести течения болезни.

В отчёте аналитиков Сбербанка также указано, что ежедневно вирусом в России могут заражаться 165 тысяч россиян, если учитывать бессимптомных носителей. По официальным данным, суточный прирост заболевших ещё ни разу не превысил показания в 30 тысяч человек. Число летальных случаев в России и мире составляет около 2,2%, пишут «Ведомости».

В Сбербанке полагают, что в конце 2020 года с коронавирусом столкнутся около 16,6 млн россиян, что составляет около 11,3% населения страны или 15% городского населения.

Как показал опрос общественного мнения, каждый третий россиянин (32% респондентов) готов в ближайшее время привиться от коронавирусной инфекции. Так, 13% опрошенных однозначно готовы поставить себе вакцину, а 19% опрошенных склоняются к этому. Больше всего на получение прививки настроены россияне от 45 лет и старше (43%).

За последние сутки в 85 регионах России было выявлено 29 018 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 917 случаев меньше, чем днём ранее. За последние 24 часа от коронавируса вылечились 27 397 жителей России, скончались 563 человека, писал NEWS.ru.

Общее число заболевших россиян за всё время пандемии составило 2 992 706. Всего переболели 2 398 254 человека, жертвами пандемии стали 53 659 россиян.