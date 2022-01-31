Сбербанк позволит клиентам проверять операции близких

Сбербанк создал новый метод борьбы с мошенниками. Теперь у клиентов появится возможность разрешить родным или близким проверять свои онлайн-переводы, говорится в сообщении финансово-кредитной организации. Подключить услугу можно в мобильном приложении. Для этого понадобится согласие клиента и доверенного лица. После совершения операции помощник клиента будет получать уведомление об этом.

«Сбер» объявляет о создании сервиса проверки операций близкого. Эта услуга не имеет аналогов в России. Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции, — сказано в сообщении на сайте банка.

Ранее ВТБ зафиксировал рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. Злоумышленники рассылают объявления с помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Затем мошенники списывают деньги с карт с интервалом в несколько секунд.

Также подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая сделает невозможной использование подменных телефонных номеров. В 2021 году мошенники, используя подменные номера, украли у россиян около 45 млрд рублей.