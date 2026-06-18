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18 июня 2026 в 11:33

Сажаете в тень — он 10 лет радует розовыми, белыми и алыми колокольчиками: цветок для проблемных зон

Фото: D-NEWS.ru
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Этот вечнозеленый многолетник способен расти на одном месте более 10–12 лет без пересадки, радуя садовода роскошными листьями и эффектным цветением.

Его крупные, кожистые, блестящие листья образуют плотную розетку, которая декоративна с ранней весны до глубокой осени, а к концу лета приобретает потрясающий бронзово-пурпурный, малиновый или багряный оттенок.

Речь о бадане. Его цветение — это настоящее шоу: в конце апреля — мае (ранние сорта) или в начале июня (поздние) над листвой на прочных цветоносах высотой от 20 до 60 см распускаются густые кисти из множества колокольчатых цветков белого, розового, алого, пурпурного или темно-лилового оттенка, и любоваться этим великолепием можно более полутора месяцев, а некоторые сорта способны цвести повторно в конце лета.

Этот многолетник теневынослив, засухоустойчив. Он выдерживает морозы и не требует укрытия на зиму, а его мощные корневища не дают расползаться сорнякам. Более того, бадан улучшает почву вокруг себя и практически не болеет.

Ранее были названы 5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России.

Проверено редакцией
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