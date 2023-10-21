Сатановский рассказал, уедет ли в Израиль после скандала с МИД России Сатановский заявил, что не планирует уезжать в Израиль после скандала с МИД РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Сатановский

Политолог, востоковед Евгений Сатановский заявил NEWS.ru, отвечая на вопрос о возможном переезде в Израиль после его нелестных слов в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой, что «живет и будет жить в России». Накануне Сатановского уволили с телеканала «Соловьев Live».

Я пенсионер. Живу и буду жить я в России, — подчеркнул Сатановский.

Сатановский добавил, что в молодые годы работал в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот», отсюда и особенности его лексики. Он также иронично сравнил себя с политиком Виктором Черномырдиным, который всегда медленного говорил, поскольку переводил «с русского устного на русский конвенциональный».

Накануне Сатановский уничижительно высказался о Марии Захаровой, на что отреагировал журналист Владимир Соловьев. Он принес извинения ведомству и персонально представителю МИД за своего сотрудника, а также назвал слова политолога «абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме». За это востоковеда уволили.

Ранее сообщалось о скандале с российской актрисой Яной Трояновой. По информации Telegram-канала SHOT, ей может грозить до пяти лет тюрьмы. Причиной может стать интервью актрисы украинскому YouTube-каналу, в ходе которого Троянова пренебрежительно высказалась о России и ее жителях, которых назвала «алкашами».