Сатановский лишился работы после нелестных высказываний о Захаровой

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Владимир Соловьев уволил Евгения Сатановского, который ранее позволил себе сделать оскорбительные высказывания в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. О своем решении журналист сообщил в Telegram-канале. Вместе с тем он принес извинения дипломату и всему Министерству иностранных дел.

Хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ <…> и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания <…> сотрудником нашего канала Евгением Сатановским <…> Он оскорбил как уважаемых дипломатов, так и МИД. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением, — заявил Соловьев.

Он добавил, что оскорбительные заявления Сатановский сделал в беседе с израильским журналистом. В этот момент стороны обсуждали конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о скандале с российской актрисой Яной Трояновой. По информации Telegram-канала SHOT, ей может грозить до пяти лет тюрьмы. Причиной может стать интервью актрисы украинскому YouTube-каналу, в ходе которого Троянова нелестно высказалась о России и ее жителях, которых назвала «алкашами».