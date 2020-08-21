Самолёт с Навальным на борту вылетел в Германию

Самолёт, который должен доставить оппозиционера Алексея Навального в немецкую клинику, вылетел из Омска.
Как уточнила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, супруга политика — Юлия — тоже поднялась на борт.
Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти ещё очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг, — написала Ярмыш.
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту следовавшего из Томска самолёта. Позже он впал в кому. Диагноз оппозиционера общественности неизвестен. Выдвигались версии о том, что его отравили.
Как писал NEWS.ru ранее, политолог Владимир Карасёв считает, что «отравление» блогера и оппозиционера Алексея Навального выглядит так, будто он сам его спланировал.