Самого толстого лабрадора спасли от усыпления и посадили на диету

https://static.news.ru/photo/f11b3f5e-6896-11eb-8aef-96000091f725_660.jpg Фото: ЛАБРиКо/vk.com

В Челябинске волонтёры спасли самого толстого лабрадора по кличке Хаммер от усыпления. Животное настолько располнело, что прежние хозяева захотели избавиться от преданного друга.

Экс-владельцы мохнатого изначально сами раскормили его аж до 90 килограмм. Позднее, поняв, что содержать такого пухляка им не под силу, они привезли животное в ветеринарную клинику, где вознамерились усыпить жизнерадостного толстяка.

К счастью, местные специалисты сжалились над собакой. Они уговорили хозяев отдать животное зоозащитникам, чтобы те начали его реабилитацию.

Волонтёры взялись за Хаммера как следует. Ему назначили специальную диету, а также регулярные физические нагрузки, чтобы животное смогло похудеть. На текущий день он уже делает некие успехи, хотя из-за лишнего веса собаке всё ещё тяжело передвигаться и гулять на большие расстояния.

В ролике, который опубликовал Telegram-канал Baza видно, что лабрадор уже после прохода двух домов полностью выбился из сил. Животное лежит на снегу и тяжело дышит, но, по всей видимости, оно довольно результатом своих усилий. В это же время его более худощавый сородич скачет вокруг и звонко лает, будто бы призывая Хаммера встать и наконец-то поиграть с ним.

На момент передачи собаки волонтёрам, она даже не могла ходить. Пока что лабрадор едва передвигается, но врачи дают оптимистичные прогнозы. Они предполагают, что к лету мохнатый уже вовсю сможет порезвиться со своими сородичами.

А потом замучает нас своими фотками в Instagram, — добавили в сообщении.

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