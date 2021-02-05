Самого толстого лабрадора спасли от усыпления и посадили на диету

В Челябинске волонтёры спасли самого толстого лабрадора по кличке Хаммер от усыпления. Животное настолько располнело, что прежние хозяева захотели избавиться от преданного друга.
Экс-владельцы мохнатого изначально сами раскормили его аж до 90 килограмм. Позднее, поняв, что содержать такого пухляка им не под силу, они привезли животное в ветеринарную клинику, где вознамерились усыпить жизнерадостного толстяка.
К счастью, местные специалисты сжалились над собакой. Они уговорили хозяев отдать животное зоозащитникам, чтобы те начали его реабилитацию.
Волонтёры взялись за Хаммера как следует. Ему назначили специальную диету, а также регулярные физические нагрузки, чтобы животное смогло похудеть. На текущий день он уже делает некие успехи, хотя из-за лишнего веса собаке всё ещё тяжело передвигаться и гулять на большие расстояния.
В ролике, который
На момент передачи собаки волонтёрам, она даже не могла ходить. Пока что лабрадор едва передвигается, но врачи дают оптимистичные прогнозы. Они предполагают, что к лету мохнатый уже вовсю сможет порезвиться со своими сородичами.
А потом замучает нас своими фотками в Instagram, — добавили в сообщении.
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