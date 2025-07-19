Салат, от которого не уйдёшь: курица, фасоль и немного магии

Салат, от которого не уйдёшь: курица, фасоль и немного магии

Этот салат с курицей и фасолью умеет удивлять. Сытный, яркий и с разными текстурами — он выручит, когда гостей много, а времени мало. Идеально подходит для семейного обеда или дружеской встречи. Хотите полегче? Возьмите варёную грудку вместо копчёной — вкус будет мягче, но всё так же достойно. Рекомендуем попробовать: у этого салата есть все шансы стать вашим любимым.

Что понадобится (на 4 порции)

Курица (лучше копчёная) — 330 г

Фасоль консервированная — 200 г

Кукуруза — 100 г

Маринованные огурцы — 100 г

Сыр твёрдый (мелко натёртый) — 20 г

Хлеб — 2 ломтика

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 70 г

Натуральный йогурт — 70 г

Петрушка — 10 г

Соль — по вкусу

Смесь перцев — по вкусу

Как приготовить

Подготовка

Возьмите курицу без костей. Копчёная придаст салату насыщенный вкус с дымком, но подойдёт и просто запечённая или обжаренная грудка. Сыр лучше уже натёртый — так быстрее. Если хотите заправку посвежее, смешайте майонез с йогуртом, лимонным соком и горчицей.

Сухарики

Хлеб нарежьте кубиками, подсушите на сухой сковороде до румяности. Добавьте измельчённый чеснок и прогрейте ещё минуту. Остудите.

Основные ингредиенты

Курицу нарежьте небольшими кусочками, огурцы — кубиком, петрушку мелко порубите. В миске соедините курицу, фасоль, кукурузу, огурцы и сухарики (если готовите заранее, сухарики пока оставьте — добавьте перед подачей). Всыпьте сыр, заправьте смесью майонеза и йогурта, добавьте петрушку, приправьте по вкусу. Хорошо перемешайте, выложите в сервировочную тарелку, украсьте веточкой зелени.

Подача

Сухарики посыпьте сверху прямо перед подачей. Так они останутся хрустящими.

Этот салат получается не только вкусным, но и удобным — готовится быстро и съедается без остатка. Попробуйте и убедитесь сами: идеальное блюдо для будней и праздников.

Духовка сломалась, а так хочется настоящей лазаньи? Не проблема! Оказывается, это итальянское чудо можно приготовить даже на обычной плите. Главное — знать несколько хитростей, которыми я с вами поделюсь.