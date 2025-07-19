Салат, от которого не уйдёшь: курица, фасоль и немного магии

Этот салат с курицей и фасолью умеет удивлять. Сытный, яркий и с разными текстурами — он выручит, когда гостей много, а времени мало. Идеально подходит для семейного обеда или дружеской встречи. Хотите полегче? Возьмите варёную грудку вместо копчёной — вкус будет мягче, но всё так же достойно. Рекомендуем попробовать: у этого салата есть все шансы стать вашим любимым.
Что понадобится (на 4 порции)
- Курица (лучше копчёная) — 330 г
- Фасоль консервированная — 200 г
- Кукуруза — 100 г
- Маринованные огурцы — 100 г
- Сыр твёрдый (мелко натёртый) — 20 г
- Хлеб — 2 ломтика
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — 70 г
- Натуральный йогурт — 70 г
- Петрушка — 10 г
- Соль — по вкусу
- Смесь перцев — по вкусу
Как приготовить
Подготовка
Возьмите курицу без костей. Копчёная придаст салату насыщенный вкус с дымком, но подойдёт и просто запечённая или обжаренная грудка. Сыр лучше уже натёртый — так быстрее. Если хотите заправку посвежее, смешайте майонез с йогуртом, лимонным соком и горчицей.
Сухарики
- Хлеб нарежьте кубиками, подсушите на сухой сковороде до румяности.
- Добавьте измельчённый чеснок и прогрейте ещё минуту. Остудите.
Основные ингредиенты
- Курицу нарежьте небольшими кусочками, огурцы — кубиком, петрушку мелко порубите.
- В миске соедините курицу, фасоль, кукурузу, огурцы и сухарики (если готовите заранее, сухарики пока оставьте — добавьте перед подачей).
- Всыпьте сыр, заправьте смесью майонеза и йогурта, добавьте петрушку, приправьте по вкусу.
- Хорошо перемешайте, выложите в сервировочную тарелку, украсьте веточкой зелени.
Подача
Сухарики посыпьте сверху прямо перед подачей. Так они останутся хрустящими.
Этот салат получается не только вкусным, но и удобным — готовится быстро и съедается без остатка. Попробуйте и убедитесь сами: идеальное блюдо для будней и праздников.
Духовка сломалась, а так хочется настоящей лазаньи? Не проблема! Оказывается, это итальянское чудо можно приготовить даже на обычной плите. Главное — знать несколько хитростей, которыми я с вами поделюсь.