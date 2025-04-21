Салат «Елисейские поля» — красивая подача полосками и невероятный вкус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Елисейские поля». Элегантный и праздничный салат, который станет украшением любого стола! Сочетание копченой колбасы, свежих овощей и нежного сыра создает гармонию вкусов, а оригинальная подача в виде цветных полосок делает блюдо по-настоящему французским.

Ингредиенты (на 4 порции)

Копченая колбаса/ветчина — 200 г

Твердый сыр — 200 г

Яйца — 3 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Сухарики — 1 пачка

Зелень (петрушка, укроп) — для украшения

Майонез — 100–150 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Подготовка. Яйца отварить, охладить, очистить и натереть на крупной терке. Сыр натереть на мелкой терке. Огурец и помидор нарезать тонкой соломкой (с помидоров удалить излишки сока). Колбасу нарезать соломкой.

2. Сборка. Выложить все ингредиенты полосками на плоское блюдо. Оформить края зеленью. Перед трапезой перемешать. Приятного аппетита!

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