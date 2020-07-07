Сафронов рассказал, как провёл первую ночь в СИЗО

https://static.news.ru/photo/ebcd30b0-c149-11ea-bd15-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Арестованный на два месяца по подозрению в государственной измене советник главы Роскосмоса, экс-журналист Иван Сафронов рассказал правозащитникам о своей первой ночи в СИЗО «Лефортово».

Ему не понравилось отсутствие возможности ознакомиться с новостями: почитать их нельзя, а у телевизора в камере нет антенны. От жёсткого матраса у Сафронова наутро болела спина. Советник главы Роскосмоса пожаловался на отсутствие передачек — ему бы хотелось сушек и сока.

Бывший журналист положительно оценил местную библиотеку, еду из столовой СИЗО — рыбу с пюре, а также наличие телевизора в камере, хотя он и не работает. Также Сафронов подчеркнул, что его «не били и не пытали». Арестованный признался, что переживает за свою маму, а также боится заразиться коронавирусом, сообщает Telegram-канал «МК».

Ранее адвокат экс-журналиста Иван Павлов рассказал, что в уголовном деле имеются две экспертизы, которые подтверждают секретность сведений, которые передал Сафронов спецслужбам страны НАТО. Одно заключение датировано сентябрём 2019 года, а второе — маем 2020 года. Защита не была ознакомлена с этими заключениями, но они упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве. У него и его бывшей девушки, главреда издания «Холод» Таисии Бекбулатовой прошли обыски. В ФСБ заявили, что Сафронова подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО.

В Роскосмосе, куда экс-журналист «Ведомостей» пришёл на работу полтора месяца назад, заявили, что его задержание не связано с профессиональной деятельностью в госкорпорации. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Сафронов не имел доступа к секретным сведениям.

Вечером того же дня во время избрания меры пресечения выяснились подробности обвинения. По данным ФСБ, Сафронова завербовали в 2012 году, когда он работал в «Коммерсанте». Спецслужбы утверждают, что его уголовное дело не связано с его журналистской работой. По версии следствия, в 2017-м году Сафронов передал через Интернет сотруднику разведки Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством».

NEWS.ru писал, что в Чехии допустили ухудшение отношений с Россией на фоне дела Сафронова.