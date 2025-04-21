Сафронов раскрыл детали последней встречи с папой римским перед его смертью Художник Сафронов: на последней встрече папа римский много говорил о культуре РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов рассказал, что на последней встрече с папой римским Франциском перед его смертью они обсуждали российскую культуру. В разговоре с NEWS.ru живописец добавил, что понтифик принял его с теплом и был тронут чутким вниманием.

Папа римский очень тепло принял меня. Вместо запланированных 20 минут встреча продлилась больше 40. Мы много говорили о российской культуре, понтифик поделился, кого из русских писателей он любит. В свою очередь я попытался с не меньшей теплотой ответить на его доброжелательность — привез ему в подарок мои работы. Одна из них — с изображением первого места служения папы — была на станции МКС и выходила в открытый космос. Понтифик был тронут моим чутким вниманием, — сказал художник.

Ранее Сафронов назвал большой потерей смерть папы римского Франциска и выразил соболезнования. По словам живописца, он ежедневно молился за здоровье понтифика, когда узнал об ухудшении его самочувствия. Сафронов отметил, что Франциск лично благословил проведение выставок его работ в Ватикане и Европе.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что папа Франциск действовал на своем посту до последней секунды и умер достойно. По его словам, во время последнего появления понтифика перед публикой было видно, что он тяжело болен. Также парламентарий заметил, что папа римский часто призывал к миру, но в основном безрезультатно.