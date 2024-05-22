Садоводов обяжут использовать земельные участки под угрозой изъятия «Ведомости»: не использующих участки садоводов могут лишить земли

Правительственная комиссия одобрила предложенный Росреестром законопроект, согласно которому собственники земельных участков будут обязаны начать их использование в течение трех лет, сообщают «Ведомости». Правила касаются в том числе садоводов и огородников и будут действовать по аналогии с участками сельхозназначения. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева пояснила изданию, что нереализация деятельности, под которую выделяется земля, может стать основанием для изъятия.

Это (заброшенные участки. — NEWS.ru) огромная проблема для городов, для поселков, для их развития, — пояснила Разворотнева.

Документ предлагает поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Освоением участка будут считаться мероприятия по приведению земли в пригодное состояние. Перечень соответствующих действий планируется подготовить до 15 января 2025 года. Признаки неиспользования земли установит правительство в аналогичный срок, утверждает законопроект.

Ранее юрист Людмила Матвиенко сообщила, что дачников могут оштрафовать за неухоженный садовый участок. Она призвала не разводить костры на близких расстояниях от домов и быть внимательными при посадке растений, потому что некоторые из них запрещены для разведения.