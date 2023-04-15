Садоводам объяснили, как правильно установить туалет на даче В Союзе дачников заявили, что туалет должен находиться минимум в 12 метрах от других построек

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Туалет с выгребной ямой — самый распространенный и удобный вариант для приусадебного участка, но для его установки существуют четкие требования, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что конструкция должна находиться минимум в 12 метрах от других построек, а от колодца — минимум в восьми метрах.

Сама выгребная яма обычно три-четыре метра глубины. Это оптимально, чтобы не навредить почве, но в то же время часто пользоваться туалетом. Согласно санитарным нормам, расстояние от туалета до других построек должно быть не менее 12 метров, а до колодца — не меньше восьми метров. И не ближе чем в двух метрах от соседского забора. Если ваш садовый участок расположен в рыхлых грунтах, включая песчаные, яма должна располагаться на расстоянии от 50 метров, — объяснил Чаплин.

Ранее гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Изюмов заявил, что после зимы пожилым людям следует чаще гулять для подготовки организма к дачному сезону. По словам врача, при возникновении одышки и болях за грудиной следует обратиться за консультацией к кардиологу. Кроме того, при наличии мочекаменной или желчнокаменной болезней важно пройти УЗИ, отметил эксперт.