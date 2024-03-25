Садоводам объяснили, как построить дом на даче и не нарушить закон Депутат Чаплин: садоводы имеют право начать строить дом без разрешения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Садоводы имеют право начать строить дом без разрешения, такое право закреплено законодательно, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Однако, по его словам, лучше перестраховаться: найти кадастрового инженера и подготовить декларацию об объекте недвижимости по форме, утвержденной Росреестром.

На основании представленных документов и проведенных замеров кадастровый инженер готовит технический план и передает его в Росреестр. <...> Также для регистрации необходимо оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей, — посоветовал эксперт.

Нельзя сносить дачный домик только из-за того, что его владелец не получил разрешение заранее, отметил собеседник издания. Даже если принято решение о сносе, у хозяина все еще есть возможность привести документы в порядок и спасти дачу.

Важный нюанс: несоблюдение ряда требований само по себе не может служить основанием для сноса. Владелец земельного участка может строить на нем здания и сооружения, осуществлять их реконструкцию или снос, а также разрешать строительство другим лицам, — подчеркнул специалист.

Ранее Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. Если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным. Парламентарий предупредил, что проблема с завершением проекта иногда связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке.