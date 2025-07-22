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22 июля 2025 в 19:14

С листьями вишни и хреном: необычный рецепт зеленых помидоров на зиму

С листьями вишни и хреном: необычный рецепт зеленых помидоров на зиму С листьями вишни и хреном: необычный рецепт зеленых помидоров на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете идеальный рецепт зеленых помидоров на зиму, то больше листать статьи не нужно — он есть у NEWS.ru! Итак, вкусно маринуем их с хреном и листьями вишни.

На трехлитровую банку нужно 1,7 кг твердых зеленых помидоров, 5 зубчиков чеснока, 1 корень хрена (3–4 см), 8–10 вишневых листа, 3 зонтика укропа, 2 ст. л. горчицы в зернах. Для рассола нужно 1,5 л воды, 80 г соли, 50 г тростникового сахара, 120 мл яблочного уксуса.

Зеленые помидоры на зиму нужно сначала проткнуть зубочисткой у плодоножки. Чеснок нарезать слайсами, хрен — тонкими кружками. На дно стерильной банки уложить вишневые листья, укроп, 1/3 чеснока и хрена. Плотно заполнить помидорами, переслаивая оставшимися специями.

Для рассола — вскипятить воду с солью и сахаром. В конце влить уксус. Залить зеленые помидоры на зиму горячим рассолом, прикрыть крышкой. Пастеризовать 12 минут при 90 °C. Герметично укупорить, перевернуть, укутать на 24 часа.

Вишневые листья придают легкий миндальный аромат, а хрен обеспечивает хруст и остроту. Все! Зеленые помидоры на зиму готовы!

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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