Рыбак выловил крупного кижуча и побил 53-летний рекорд Американец поймал кижуча весом 4,9 кг и побил 53-летний рекорд штата

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Дэвид Сичош

Житель Миннесоты поймал лосося весом 4,9 килограмма и установил новый рекорд штата, пишет издание UPI. В местном департаменте природных ресурсов заявили, что 53-летний рекорд побил Дэвид Сичош во время рыбалки на озере Верхнее 4 сентября.

Мужчина рассказал изданию, что поклевку первой заметила его супруга, тогда он схватил удочку и вытащил рыбу.

Удачливому рыбаку вручили сертификат с подтверждением его рекорда. Предыдущий был установлен в 1970 году.

В начале сентября огромная рыба утащила рыбака в Одессе в море. Его тело нашли в 15 метрах от берега на глубине пяти метров. Мужчина рыбачил в Хаджибейском лимане. По словам одного из очевидцев, он ловил рыбу на берегу. На его крючок попалась очень большая рыбина, которая потащила его, при этом удочку он не отпускал. В итоге рыбак потерял равновесие, упал в лиман и утонул.

Ранее в Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 килограммов был продан за $1,8 млн (193,2 млн иен). Не первый год такие морские «экземпляры» покупает одна и та же японская компания, владеющая сетью ресторанов.