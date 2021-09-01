Гигантская рыба утопила одессита и утащила на 15 метров от берега

Одессита утащила на глубину огромная рыба. Его тело нашли в 15 метрах от берега и на глубине пяти метров. Он рыбачил в Хаджибейском лимане возле Одессы, когда крупная рыба атаковала, пишет «Главред» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.
После того как спасателям
По словам одного из очевидцев, мужчина ловил рыбу на берегу. Он был один. На его крючок попалась очень большая и сильная рыбина, которая потащила его за собой в воду. Однако даже в этот момент он не отпустил удочку, из-за чего потерял равновесие, упал в лиман и утонул.
Полицейские устанавливают личность утопленника и обстоятельства произошедшего.
Ранее рыбу с человеческими зубами поймали в Северной Каролине (США). Рыбак решил выложить в своём Facebook необычный улов, но некоторых пользователей её внешний вид напугал. Оказалось, что ничего страшного в ней нет — это обычный кейпкодский карась, или рыба-овчарка. Обычно она вырастает до 30–50 сантиметров, реже до 75 см.