Гигантская рыба утопила одессита и утащила на 15 метров от берега

Одессита утащила на глубину огромная рыба. Его тело нашли в 15 метрах от берега и на глубине пяти метров. Он рыбачил в Хаджибейском лимане возле Одессы, когда крупная рыба атаковала, пишет «Главред» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

После того как спасателям сообщили о том, что мужчина утонул, для поисков тела были привлечены водолазы. Они нашли мужчину на большой глубине.

По словам одного из очевидцев, мужчина ловил рыбу на берегу. Он был один. На его крючок попалась очень большая и сильная рыбина, которая потащила его за собой в воду. Однако даже в этот момент он не отпустил удочку, из-за чего потерял равновесие, упал в лиман и утонул.

Полицейские устанавливают личность утопленника и обстоятельства произошедшего.

Ранее рыбу с человеческими зубами поймали в Северной Каролине (США). Рыбак решил выложить в своём Facebook необычный улов, но некоторых пользователей её внешний вид напугал. Оказалось, что ничего страшного в ней нет — это обычный кейпкодский карась, или рыба-овчарка. Обычно она вырастает до 30–50 сантиметров, реже до 75 см.